上銀、直得 四檔馬力強

特斯拉（Tesla）在社群網站釋出人形機器人Optimus的42秒跳舞影片，顯示特斯拉在機器人關節技術上又有新進展；加上曾在GTC大會秀過機器人大軍的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台，台股機器人概念股包括上銀（2049）、直得（1597）近日上漲表態，相關權證也受到矚目。

法人表示，上銀受惠於半導體建廠及AI物流機器人批量出貨，1月到4月接單表現優於去年，訂單能見度約二到2.5個月，預期上銀今年營收將優於2024年，主要動能來自晶圓移載系統需求，因全球建廠趨勢受到推升，預計2025年將逐季成長，後市營運可期。

上銀受惠全球降息循環，加上中國大陸有望推出貨幣及財政等政策加持，自動化產業可望重回上升循環；其次上銀具備機電整合能力，銷售區域分散且半導體次系統、機器手臂與人形機器人將迎來成長，預估下半年人形機器人關節模組等產品將放量出貨，法人對其長線看法正向。

直得也因具備提供人型機器人相關零組件的能力而受到關注，法人表示，直得未來將朝向小腦與軀幹的研發，也就是透過演算法讓機器人能夠在動態環境中，自我學習肢體控制與協調運動的控制，並與其他零組件廠商合作與提供代工服務，從提供關節零組件轉變成提供關節模組，降低客戶的開發成本，有利搶攻人形機器人商機。

權證發行商表示，投資人若看好上銀與直得後續股價表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。