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全民權證／萬海 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

萬海（2615）第1季合併營收370.9億元、年增34.3％，稅後純益87.32億元，年增88.88%，每股純益（EPS）為3.11元。受惠運價較去年同期增長、公司營業成本控制得宜，獲利優於去年同期。

法人分析，在美中經貿會談後發出聲明同意暫時調降相互的高關稅，預期中國大陸重啟出貨將造成海運艙位需求激增，市場看好將出現供給不足的商機。亞洲區間航線運價年增逾三成，整體貨量表現相當熱絡，萬海的亞洲區間航線占合併營收約四成，有助於營運穩定增長。此外，美國線長約合約價相較去年也有三至四成的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。

權證發行商建議，可買進價外20至價內10%、距到期日90天以上的認購權證入手。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收 萬海

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