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華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

全民權證／創惟 二檔動能強

經濟日報／ 記者崔馨方整理

創惟（6104）後市營運動能強，第1季毛利率大幅提升，獲利優於預期，第2季營運動能持續攀升，下半年表現可望優於上半年，投資評等調整至「強力買進」。

法人分析，創惟法說會釋出正向展望，市場信心回溫，股價具上漲空間；針對市場擔憂的「上半年急單效應」導致下半年營運空窗，創惟在法說會中指出，僅有少數客戶提前拉貨，對整體營運影響有限。另有美系客戶新案預計第3季進入量產，可望挹注營收，預期下半年營運動能將優於上半年，支撐股價持續上行。

看好創惟後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

創惟 運動

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