全民權證／群聯 選價內外15%

群聯（8299）首季營運表現優於市場預期，法人看好NAND訂單強勁，有利群聯下半年營收成長動能。

法人分析，DeepSeek推出後，帶動AI模型成本下降，帶動後端微調應用的加速發展，目前NAND市場健康。而群聯獨創的aiDAPTIV能針對後端的微調市場提供企業低成本的AI建置推論，目前aiDAPTIV已陸續導入政府部門、教學醫院、教育、金融、製造業領域。

法人預期，下半年NAND市場將有強勁成長，但需關注美國對等關稅影響，預期NAND報價在原廠穩定控產，報價下修風險有限，維持正向看待群聯營運。權證發行商表示，看好群聯可挑價內外15%以內，有效天期150天以上權證參與行情。（中國信託證券提供）

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