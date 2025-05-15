期貨商論壇／航運期 靈活布局

在美中暫停關稅前，美國總統川普祭出的高關稅使相關大型通路幾乎面臨無貨可賣的問題；但在美中暫停關稅後，美國企業開始進行大囤貨，使得中國往美國的貨櫃運輸預訂量激增近300%，運價恐因此推升，推升近期貨櫃航運類股價表現強勢，投資人可透過航運期貨靈活操作。

美國與中國談判順利，且在發表聯合聲明表示，中美雙方暫停關稅90天並互降關稅，美對中從原本145%降至30%、中對美從125%降至10%，消息一出令全球股市歡騰。另外，本周輝達執行長黃仁勳隨川普初訪中東加上美國商務部將拜登任內的晶片限制解除，輝達在中東喜獲大單，激勵人工智慧（AI）概念股表現，帶動台股往上攻，航運指數也已回升至股災前甚至突破創下新高。

台股受惠於輝達拿到沙國訂單以及台北電腦展黃仁勳的加持也回補4月初的受創的股災缺口，有機會在黃仁勳演講前回升至22,000點大關，但仍須留意尚未公布的半導體關稅細節以及第一個7月8日的全球對等關稅的大限、美中8月10日的大限。若未來希望透參與整個航運業整體股價表現，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。（永豐期貨提供）

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