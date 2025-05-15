期貨商論壇／原油期 上檔有壓

美中貿易關係出現重大破冰利多，激勵油價近期回升至月線之上。期貨法人表示，EIA商業原油庫存意外大增，加上此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決議6月進一步增產，若油價出現回升，預期帶動OPEC+產油國按協議提升產量，預期油價仍將上檔有壓。

國泰期貨分析師李修豪表示，美中兩國近期於瑞士日內瓦談判關稅，會後宣布美國對中國145％關稅將降至30％，中國對美國商品課徵125％關稅將降至10％。

美國總統川普預計將在周末會面中國領導人習近平，也顯示關稅政策最糟情況已過，雙方或有機會在關稅議題持續達成協議。

供需方面，OPEC+月報顯示，該組織4月整體原油日產量下降10.6萬桶，其中八個承諾增產的國家當月僅合計每日增產2.5萬桶，遠低於原訂的增產13.8萬桶；截至9日，EIA汽油庫存下滑102.2萬，減少幅度略高於市場預期的減少60萬桶，預料成品油庫存在夏季出遊季前持續下降趨勢。

最近十周內有九周出現下滑，然而EIA商業原油庫存意外大增345.4萬桶，原先市場預期的減少200萬桶，此前兩周皆出現下降。此次商業原油庫存增加幅度大，短線為油價帶來壓力，但油價低檔也抑制OPEC+增產。（國泰期貨提供）

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