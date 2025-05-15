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台指期 回檔偏多操作

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（15）日指數走勢同步收斂，現貨指數小跌52點，收21,730點；台指期則跌78點至21,694點，逆價差達36.25點。期貨分析師建議，台指期只要守穩近期多方缺口，回檔仍具偏多操作空間。

台指期昨日呈現開高走低格局，在台積電（2330）以及鴻海領跌下，指數盤中於平盤上下震盪整理，航運類股表現相對撐盤，終場下跌78點，以小黑K作收。

元富期貨表示，目前指數雖然震盪熄火，但5日均線向上突破季線，仍有下檔均線形成支撐，短線震盪過後有機會挑戰年線關卡。

綜合期貨法人分析，美國總統川普訪問中東，陸續敲定各項投資協議，不過，市場仍對未來的貿易談判進展保持謹慎。所幸台指期回檔幅度並不大，目前維持高過高、低不破低的多方架構。後續關注美國零售銷售數據以及4月生產者物價指數（PPI），以進一步評估通膨走勢與消費力道；並留意輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是否在台北電腦展提出令市場振奮題材，也須留意川普及貿易戰動態。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,800點，月賣權最大OI落在20,600點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.18下降至1.17。VIX指數下降1.01至24.75。外資台指期買權淨金額4.5億元 ; 賣權淨金額0.1億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，近月選擇權籌碼略偏正向，賣權OI大於買權OI，差距逾2萬口，且賣權OI增量持續領先，目前多方動能初步浮現。

綜合來看，外資在期現貨市場維持觀望格局，自營商選擇權部位態度謹慎，月選呈現溫和偏多，整體籌碼面氣氛略偏樂觀。技術面上，台指期多方量價結構延續，短線只要守穩近期的多方缺口，回檔仍具偏多操作空間。

台指期 期貨 選擇權

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