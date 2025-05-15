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5月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌52.62點，收21730.25點。5月電子期收1185.55點，下跌6.75點，逆價差3.13點；5月金融期收2066.80點，上漲15.60點，逆價差1.53點。

5月電子期以1185.55點作收，下跌6.75點，成交371口。6月電子期以1186點作收，上漲1.15點，成交5口。

電子現貨以1188.68點作收，下跌4.31點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差3.13點。

5月金融期以2066.80點作收，上漲15.60點，成交401口。6月金融期以2055點作收，上漲12.20點，成交4口。

金融現貨以2068.33點作收，上漲12.14點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差1.53點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

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