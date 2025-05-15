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期貨商論壇／生技期 狹幅震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
生技產業示意圖。聯合報系資料照
生技產業示意圖。聯合報系資料照

生技產業有國家政策支持，從技術面看，臺灣生技期貨目前持續在短期均線糾結位置附近呈現狹幅震盪，受限於4月7日的空方缺口壓力，這波反彈攻勢停歇，短線建議先保守看待為宜，下方月線可視為短線支撐。

賴清德總統接見國家生技醫療品質獎獲獎代表時，指出政府今年已啟動五年489億元的「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療，讓醫藥執業環境更好，提供民眾個人化健康照護服務。

生技產業獲得政府大力扶持，因為生技產品往往需要長期的臨床試驗與法規審查，私人企業往往無力單獨承擔這樣的高風險與高成本，如有政府的資助與政策支持可降低業者壓力，對全民健康有深遠影響。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為17萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為12倍，臺灣生技期貨最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本交易及避險，提升資金效率。

期貨交易為高槓桿保證金交易，有高度投資風險，投資人應衡量投資能力適度做加減碼，設定停損機制。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技產業

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