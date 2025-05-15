期貨商論壇／奇鋐期 均線向上

奇鋐（3017）第1季毛利率25.8%，每股稅後純益達8.28元，創單季新高紀錄，主要受惠於人工智慧（AI）伺服器熱管理需求強勁推升散熱模組雨水冷產品出貨，且美國關稅及匯率無明顯影響，產能持續滿載水準，營運淡季不淡。

技術面來看，奇鋐期貨自4月10日觸底反轉以漲停作收，扭轉前期空方趨勢，經過近兩周整理，並於25日跳空開高突破頸線，帶動盤勢轉為上升趨勢，目前指數站穩半年線之上，短均線亦呈上升趨勢，整體仍有利技術面發展。

AI伺服器需求2025年依然強勁，奇鋐預期AI伺服器營收將翻倍成長。此外，目前針對兩相式液冷系統展開GPU模組驗證測試，在人形機器人領域已有風扇與散熱器出貨，未來將導入減速器等新產品，拓展應用版圖。

展望後市，AI伺服器需求強勁，持續墊高營收與獲利，若無系統性風險，今年營收有望年增35%以上，且營收與毛利率亦有望逐季成長態勢。奇鋐第2季可望較首季成長雙位數，但第3季受限GB200與GB300平台轉換期及關稅不確定性，營收可能持平至小幅上升，不過，在第4季受惠GB300平台量產、傳統旺季拉貨效應及單價結構提升，有望推動營運續創高峰。（國票期貨提供）

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