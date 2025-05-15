台指期 短線樂觀看待

台股期現貨兩市昨（14）日同步勁揚，台指期上漲413點收21,768點，與現貨呈現逆價差14.87點；外資淨空單減少230口至36,283口。期貨商表示，台股波動率走低態勢不變，外資期現貨樂觀布局，目前季線由壓力轉作支撐下，短線樂觀看待。

台股昨日開高走高，受美國撤銷AI晶片禁令的激勵，AI概念股全面上攻，加上金融類股持續發揮穩定作用，尾盤權值王台積電（2330）買盤拉抬收最高，逼近千元大關，終場成交量能站上4,000億元，加權指數上漲452點，收在最高的21,782點。

台指期上漲413點，收21,768點，三大法人淨多單增加427口至3,205口，其中，外資淨空單減少230口至36,283口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少302口至7,063口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.6萬餘口，買權OI增量呈現不足，目前選擇權多方略為表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高走高，在電子族群上漲帶動下，持續守穩季線關卡之上，終場以小紅K作收。目前指數鄰近半年線、年線等關卡，近期維持高過高、低不破低的上升走勢，在下方均線向上墊高支撐下，有機會挑戰年線壓力。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在14,700點，月買權最大OI落在22,800點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.14上升至1.18，VIX指數下降0.28至25.76；外資台指期買權淨金額5.07億元、賣權淨金額0.08億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台股欲恢復多頭型態，須待中短期均線回升向上，目前季線仍呈現下彎狀態，須留意上檔壓力，消息面上，川普尚未公告半導體關稅細節、以及貿易戰仍在談判階段。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股目前季線由壓力轉作支撐下，短線仍以樂觀看待。