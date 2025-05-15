快訊

藝人閃兵拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／南亞科 兩檔有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

南亞科（2408）受惠三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠，及長鑫存儲將於今年下半年停止供應DDR4晶粒，加上模組廠客戶有機會通過DDR4產品驗證，法人上修全年營收預估值近二成，近日股價強勁反彈。

法人指出，除下游通路因應三大記憶體原廠及長鑫存儲將停產DDR4晶粒外，模組廠規劃存貨與訂單預計只能滿足今年所需，推估2026年DDR4的長尾應用，將可能出現供需緊俏，南亞科可望受惠。法人調高第2季至第4季DRAM合約價漲幅依序為32%、10%、2%，隨客戶通過產品認證時間約二至四季來看，營收有上修空間。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

（元大證券提供、記者盧宏奇整理）

南亞科 營收

延伸閱讀

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

南亞科4月營收攻上31億元寫10個月新高 月增13.3%

群聯、威剛 選逾三個月

記憶體廠轉單恐落空

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股期現貨兩市昨（14）日同步勁揚，台指期上漲413點收21,768點，與現貨呈現逆價差14.87點；外資淨空單減少23...

期貨商論壇／奇鋐期 均線向上

奇鋐（3017）第1季毛利率25.8%，每股稅後純益達8.28元，創單季新高紀錄，主要受惠於人工智慧（AI）伺服器熱管理...

期貨商論壇／生技期 狹幅震盪

生技產業有國家政策支持，從技術面看，臺灣生技期貨目前持續在短期均線糾結位置附近呈現狹幅震盪，受限於4月7日的空方缺口壓力...

長榮、創惟 四檔活力四射

美股大型科技股回神，帶動台股昨（14）日續創本波反彈新高，盤面題材股積極表態，長榮（2603）、創惟（6104）等兩檔強...

大成鋼、世紀鋼 押中長期

美中關稅停戰，台股持續反彈，但在國內稅率還未確定中，市場喜憂參半，大成鋼（2027）、世紀鋼（9958）等個股營運不受關...

全民權證／南亞科 兩檔有戲

南亞科（2408）受惠三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠，及長鑫存儲將於今年下半年停止供應DDR4晶粒，加上模組廠客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。