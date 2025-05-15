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全民權證／富世達 挑逾150天

經濟日報／ 記者周克威整理

富世達（6805）第1季毛利率與營利率季增至22.1%、16.2%，主因伺服器營收比重提高，加上因業外收益提高，第1季每股純益（EPS）5.2元，季減14%、年增59%，符合市場預估。

市場預期第2季手機營收將季增，動能來自華為的新機軸承拉貨，而伺服器營收可能下滑，主因ODM的GB200機櫃組裝進度低於預期，使富世達快接頭模組營收減少，預估單季營收季增3%，產能利用率提高將使毛利率季增至23.2%，單季EPS預估至4.9元，而全年在GB300 Switch tray的快接頭用量將增加，且正在認證ASIC AI伺服器機櫃的QD下，市場估全年EPS為26元。

看好富世達後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 富世達 營收

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