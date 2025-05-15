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全民權證／奇鋐 選價內外5%
奇鋐（3017）受惠輝達拿下沙烏地阿拉伯AI新創公司Humain的Blackwell伺服器大單，昨（14）日股價強勢表態，跳空開高，蓄勢挑戰今年高點。
奇鋐為輝達GB200、GB300的雲端無務廠客戶水冷散熱方案主要供應商，加上越南廠產能持續擴充，水冷零組件出貨量今年開始放量成長。投顧法人表示，考量奇鋐具備散熱模組、機殼製造以及系統組裝能力，將顯著受惠水冷滲透率提升，水冷散熱高毛利產品需求爆發，有利於獲利能力持續優化，今年每股純益（EPS）有機會挑戰36元以上，給予強力買進投資評等。
權證發行商表示，投資人如看好奇鋐投資機會，可挑選價內外5%以內、120天期以上的長天期認購權證，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供、記者蔡靜紋整理）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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