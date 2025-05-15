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長榮、創惟 四檔活力四射

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
長榮海運。聯合報系資料照
長榮海運。聯合報系資料照

美股大型科技股回神，帶動台股昨（14）日續創本波反彈新高，盤面題材股積極表態，長榮（2603）、創惟（6104）等兩檔強勢收高，後市仍有可為，發行券商建議，短多投資人若看好後市，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

長榮第1季受到平均運價走跌影響，毛利率下滑至30.3%，但因業外利息收入挹注25億元，及稅率僅有13%，每股純益（EPS）達12.6元，季減10.9%，年增57.4%，優於預期。

法人分析，自美國政府推出對等關稅後，中國大陸4月以來出口至美國貨量，較實施前減少逾五成，影響整體美國現裝載率下滑，航商為因應貨量不如預期，同步減班以維持運價水準。

隨美中貿易衝擊關係趨緩，法人認為，在關稅豁免期間，海運貿易有望由幾近禁運狀態，逐步邁向恢復部分貿易狀態，趨於理性的關稅談判，亦將有利修復市場對於貨櫃航運需求的悲觀預期。

另一方面，自從中國大陸遭課徵145%高額關稅以來，受到壓抑的出口需求將逐漸釋放，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，法人看好有助支撐遠洋線運價走揚。

創惟受惠日系及美系客戶產品導入量產，加上庫存跌價回沖，第1季毛利率跳升至56.5%，優於預期，稅後純益2.1億元，季增59.3%，年增502.4%，每股純益（EPS）2.3元。

日系遊戲機客戶新產品在日本地區預購超出預期，法人表示，創惟供應新款遊戲機大部分USB IC，且在主機內不只有一顆IC，將相關營收貢獻上修為10至12億元。

權證發行商建議，看好短多的投資人可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

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