5月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲452.73點，收21782.87點。5月電子期收1192.30點，上漲27.50點，逆價差0.69點；5月金融期收2051.20點，上漲15.80點，逆價差4.99點。
5月電子期以1192.30點作收，上漲27.50點，成交410口。6月電子期以1184.85點作收，上漲27.10點，成交28口。
電子現貨以1192.99點作收，上漲30.68點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差0.69點。
5月金融期以2051.20點作收，上漲15.80點，成交356口。6月金融期以2042.80點作收，上漲18.60點，成交7口。
金融現貨以2056.19點作收，上漲18.76點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差4.99點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言