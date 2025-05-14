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提升企業韌性獲肯定 兆豐證券通過BS 10012國際個資保護認證

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

兆豐證券積極提升企業韌性與風險管理能力，再添國際認證肯定。繼通過ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 22301營運持續管理等認證後，近日再獲SGS頒發BS 10012：2017個人資訊管理系統認證，彰顯對客戶權益保障的承諾。

兆豐證券董事長陳佩君表示，此次通過BS 10012認證，展現兆豐證券在個資保護及資安管理的努力已達到國際標準，不僅強化公司在個資保護的制度及配套措施，也將進一步確保未來個資處理的安全性，提升客戶對公司資料保護的信心，透過持續完善個資保護機制，將有助於提升客戶對公司營運的信任，也為永續發展奠定更穩固的基礎。

BS 10012規範企業在蒐集、處理與利用個資時，必須具備完善的管理系統，兆豐證券總經理吳明宗指出，隨數位金融快速發展，面對複雜的資安威脅與層出不窮的詐騙，如何守護客戶個資、降低個資外洩衍生的風險或犯罪，已成為金融業的重要議題。

兆豐證券近年積極精進個資控管機制並且強化員工的資安風險意識。繼本次取得BS 10012認證後，未來將持續聚焦四大面向進行優化，包括（一）完善個人資訊管理系統，確保其符合法規要求及有效性；（二）加強員工培訓，確保員工都了解並遵守相關政策和程序；（三）整合相關管理系統，以實現更全面的風險管理；（四）定期執行內部稽核和管理審查，以確保管理制度持續有效。

兆豐證券將持續投入資源提升資安及平台，提供投資人安全可靠、數位便捷的金融服務，以落實公平待客、善盡社會責任，朝永續經營的目標邁進。

兆豐 資安

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