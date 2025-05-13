台光電、奇鋐 四檔喊衝

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將訪台，「黃仁勳概念股」包括台光電（2383）、奇鋐（3017）等AI概念股短線題材發酵，相關權證可伺機布局。

隨著COMPUTEX 2025在即，法人預期，AI伺服器GB200先前受良率影響出貨進度已改善，第2季出貨將大增。GB300機櫃設計原本有較大幅度改變，但因製造生產難度較高，目前已調整回與GB200機櫃相同的設計，將有利於實際量產進度。

台光電首季財報優於預期，受惠AI伺服器帶動高毛利Infra產線比重由前季的60~65%提升至65~70%，毛利率達30.4%，表現超出市場預期。考量中長期成長趨勢穩健，法人因此維持「買進」建議。

儘管第2季受匯率升值影響，營收季減2.8%，但中線在800G Switch產品周期推升下，今年獲利有望創高。法人上調全年每股純益（EPS）至41.89元，預期長線成長動能來自2026年Rubin M9料號貢獻、市占率回升，及CCL規格升級趨勢不變，後市可期。

奇鋐上修2025年營收成長，由年增20%升至35%以上，反映上半年AI伺服器需求強勁。法人分析，首季營收季增12%、年增52%，優於預期，主因GB200伺服器出貨放量，帶動液冷散熱與機構件業務營收成長。

其中，散熱模組、風扇與機殼分別占營收35%、25%、15%。公司在GB200液冷系統供應鏈中市占逾70%，伺服器相關營收季增25~30%、年增逾100%。展望後市，第2季營收預估季增5~10%，下半年則因GB300改回Bianca設計，奇鋐將持續受惠，預期今年下半年營收將優於上半年。

權證發行商建議，看好台光電、奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關權證介入。