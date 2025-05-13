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緯創、緯穎 認購來電

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
緯創。聯合報系資料照
緯創。聯合報系資料照

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美中關稅談判有進展、地緣政治緊張局勢趨緩與新台幣匯率趨穩等正面消息提振多頭信心，台股反彈來到季線附近。雖然台美關稅尚未底定，但輝達執行長黃仁勳來台、COMPUTEX將登場，相關概念股成為市場焦點，投資人可挑選AI指標股的認購權證短線操作。

美中兩國相互大降關稅，加上COMPUTEX即將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將擔任首場演講主講，法人看好緯創（3231）、緯穎（6669）等輝達概念股可望再領風騷，相關指標股權證為短線投資人試水溫操作較佳標的。

台股指數昨（13）日開盤一度收復季線，終場上漲200點收21,330點，季線得而復失。法人分析，美中關稅已初步拍定，但台美關稅尚未底定，現階段應挑選基本面較佳、營收穩定成長的AI伺服器廠商為宜。

從籌碼面來看，緯創已獲投信連三買，累計買超5,890張；緯穎則有外資連續買超兩天。

緯創4月合併營收達1,337.04億元，月減12.6%，但已連三個月站穩千億元大關，且年增84.06%；前四月累計營收4,801.89億元，年增54.47%，為歷年同期新高。

以產品來看，緯創4月筆電出貨量170萬台，月減10.5%；桌機出貨75萬台，月減6.25%；顯示器出貨85萬台，月減17.6%。對於4月營收低於3月，緯創指出，3月受惠筆記型電腦季底拉貨效應，墊高出貨基期，不過AI及伺服器相關營收維持先前預期、逐月逐季成長，第2季出貨量會優於首季，個人電腦（PC）出貨也維持季增雙位數百分比表現。

緯穎4月營收638.03億元，雖較上月減26.35%，但受惠通用伺服器與AI伺服器需求強勁，仍繳出年增190.5%的亮麗成績；前四月累計營收2,344.58億元，年增155.98%，為歷年同期新高。

緯穎為緯創集團旗下伺服器製造子公司，目前最主要營收來源是伺服器製造，號稱「最純的AI大廠」；董事長洪麗寗6日受邀為台北國際電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」發表演說時指出，隨著全球AI與資料中心需求快速增長，區域性發展動能不斷轉變，帶動整體AI商機激增。

看好緯創、緯穎等輝達概念股，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的權證介入。

AI 營收

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