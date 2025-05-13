聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／世芯 瞄準逾120天
世芯-KY（3661）針對北美雲端大廠N3案件釋疑，確認仍維持2026年第1季量產時程並未遞延，有助短期股價表現，法人對其維持「買進」建議。
法人分析，N3案未遞延支撐世芯短線股價，但下一代N2案件尚未落定，加上整體IC設計族群面臨總體環境不確定性、評價同步調整，故維持「買進」建議。
考量世芯-KY今年第1季營收年減幅高於預期，將今年營收年增率預估由年減15%下修至年減19.2%，趨近公司全年目標區間下緣（年減10%至20%）。對應調整後，法人預估世芯2025年每股純益（EPS）69.29元，2026年成長至121.2元。
看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證入手。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言