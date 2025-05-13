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全民權證／光寶科 二檔吸睛
光寶科（2301）今年營運成長性轉佳，又有買回庫藏股13萬張將提供股價下檔保護，近期已吸引外資法人進場。
光寶科具備電源、BBU、散熱、機櫃、電源管理系統和軟硬體系統整合能力，人工智慧（AI）伺服器、機櫃式電源透過國內設計製造廠合作交貨兩家北美雲端服務廠（CSP），已於今年首季放量；至於電池備援模組（BBU）有一家CSP業者採用，需求已自去年第4季起明顯提升，今年將切入第二家客戶，並將於台灣和美國大幅擴張BBU產能以因應需求，今年AI伺服器電源以及BBU營收貢獻可望倍增。
權證發行商表示，投資人如看好光寶科投資機會，可挑選價內外10%以內、90天期以上的相關權證，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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