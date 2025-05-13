全民權證／川湖 選價內外15%

川湖（2059）4月營運強勁，以14.49億元連續第七個月攻頂，月增4.92％、年增82.34％，累計今年前四月營收達54.03億元，較去年大幅成長97.74％。

法人對整體導軌產業看法仍然抱持正向的態度，尤其看好2026年及2027年更中長期的發展。GB200以及GB300的設計及規格設計難度持續提升，技術挑戰持續存在。HGX及ASIC的動能持續強勁，即使GB遞延仍將不影響川湖營運表現，另一方面，承重更高的GB300將更有利毛利率與單價維持強勁，惟須留意電子下游零組件在關稅與匯率影響下仍有不確定性。

權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

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