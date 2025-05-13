聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／川湖 選價內外15%
川湖（2059）4月營運強勁，以14.49億元連續第七個月攻頂，月增4.92％、年增82.34％，累計今年前四月營收達54.03億元，較去年大幅成長97.74％。
法人對整體導軌產業看法仍然抱持正向的態度，尤其看好2026年及2027年更中長期的發展。GB200以及GB300的設計及規格設計難度持續提升，技術挑戰持續存在。HGX及ASIC的動能持續強勁，即使GB遞延仍將不影響川湖營運表現，另一方面，承重更高的GB300將更有利毛利率與單價維持強勁，惟須留意電子下游零組件在關稅與匯率影響下仍有不確定性。
權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言