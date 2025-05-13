期貨商論壇／祥碩期 營運向上

祥碩（5269）受惠於USB4標配化，桌機滲透率提高，以及大客戶超微（AMD）市占率成長等因素帶動，使得營收創下歷史新高。祥碩4月營收為11.63億元，創歷史新高，月增29.2%，年增62.2%；累計今年前四月營收為36.7億元，較去年同期增加37.8%。

祥碩的大客戶超微展望樂觀，將有助祥碩營運表現，超微預估第2季營收約74億美元，優於分析師平均預估的72.5億美元，反映資料中心晶片銷售強勁、持續蠶食英特爾市占率；董事長蘇姿丰稱，AMD的晶片被應用於訓練AI，一家主要AI模型開發商正把其晶片部署到服務內；蘇姿丰看好AI基礎設施整體需求，並重申新晶片即將問世，將帶動下半年銷售成長。

展望今年營運，祥碩稱受惠於客戶在PC領域取得不錯市占率，除了產品在美國熱銷外，在中國地區的市占率也從個位數一路成長，預期今年代工業務將有不錯表現，且由於高階主板導入USB 4.0，也將推升自家主控晶片成長。

祥碩PCIe Gen4高通道數產品已經準備設計定案。另外，為了在自有產品及ASIC業務外創造營運第三隻腳，祥碩將於今年下半年完成對日本車用晶片公司Techpoint的併購，進軍汽車市場，投資人可以留意祥碩期做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。