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期貨商論壇／生技期 留意題材

經濟日報／ 記者周克威整理
生技產業示意圖。聯合報系資料照
生技產業示意圖。聯合報系資料照

美中協商取得重大成果，宣布關稅休戰90日，美國對中國加徵的對等關稅由125%大幅降至30%，中國對美國商品加徵的關稅則降至10%；美國總統川普並宣布將大砍藥品價格。

川普表示，將簽署新的行政命令，對處方藥與藥品降價，降價後的美國藥品將與全球用藥國家的最低標準相同，如果該行政命令確切執行，將有益於有醫療需求的患者，且醫療型保險公司也將減少開支，但也因為藥價降低，市調機構認為這將導致藥廠、醫療器材業者降低投資意願，甚至會讓美國需要用藥的患者將更全面使用中國製藥品。

然而川普強調的是將藥廠移到美國生產，也讓禮來、嬌生、諾華、羅氏均有至美設廠擴大投資的動向。台灣部分，總統賴清德表示，政府將在五年內投入489億預算，其中重要工作就是要發展智慧科技醫療，希望透過智慧科技，協助臨床醫療，優先醫療照顧流程與效率。

OpenAI宣布推出HealthBench，一項全新開源評估基準，用以測量大型語言模型在醫療領域的效能與安全性。自4月全球一陣亂流以來，隨美國與英國、中國陸續達成關稅協議，市場溫漲波動度降低，投資人不妨留意基本面佳，且有題材的生技醫療標的作為選股方向。

（永豐期貨提供）

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美國 關稅

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