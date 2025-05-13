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期交所5月13日公告 調整東證等多項商品期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所5月13日公告調整東證期貨契約(TJF)、澳幣兌美元期貨契約(XAF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)、富邦越南ETF期貨契約(RXF)、統一FANG+ETF期貨契約(URF)、小型統一FANG+ETF期貨契約(USF)、上銀期貨契約(FFF)、小型上銀期貨契約(QMF)、精英期貨契約(FVF)、聚陽期貨契約(KSF)、小型聚陽期貨契約(SCF)、金居期貨契約(PQF)及高端疫苗期貨契約(QYF)所有月份保證金金額及適用比例，並自2025年5月14日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕的保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。

ETF 聚陽 臺灣期貨交易所

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