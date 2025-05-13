富邦證券輔導昶瑞機電完成競拍 承銷價66.18元

富邦證券輔導的昶瑞機電（7642）13日完成競價開標。昶瑞機電辦理競價拍賣，股數為2,483千股，最低得標價格為每股71.11元，最高得標價格為每股100元，得標加權平均價格為每股73.09元，承銷價訂為66.18元。這次亦辦理公開申購，股數為870千股，申購價格為66.18元。昶瑞機電公開申購期間至5月14日，5月16日公開抽籤，預計5月22日掛牌上櫃。

昶瑞機電為台灣主要專業直流馬達吊扇大廠，近年積極布局擴增產能，台中龍井二廠預計今年底完工，2026年第1季開始量產，預估吊扇年產量可達20萬台，與其他廠房合計年產量可達40萬台。昶瑞機電2024年營收為9.58億元，稅後淨利1.70億元，每股稅後盈餘為6.39元，較2023年度分別成長4.80%、16.87%及10.36%。2025年第1季營運表現亮眼，營收達2.31億元，較2024年同期成長12.35%，每股稅後盈餘為1.51元。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，昶瑞機電以「深化整合多項材質與技術，維持競爭優勢且難以複製的使命」出發，專注於直流馬達吊扇設計、研發、製造，產品銷售至海外各地，客戶遍及南北半球。此外，昶瑞機電近期更將馬達電控的核心技術與開發經驗，應用於高階的中大型無人機動力模組領域，可望帶來新的營收挹注，吊扇及無人機動力模組締造雙引擎營運，獲利成長可期。