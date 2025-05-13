上銀、亞光 瞄準三個月

Computex即將揭幕，外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將提前來台與供應鏈會面，激勵AI機器人概念股表現，尤其對於人形機器人相關的上銀（2049）、亞光（3019）也備受矚目，相關權證可伺機布局。

上銀對於人形機器人從頭到腳都有著墨。根據統計，上銀首季營收線性滑軌占比逾六成，仍是主要營收來源，至於工業機器人占比，已提升到9%。

法人分析，上銀在物流、專用型及人型機器人領域持續推進，其中AI物流機器人測試進展順利，預計今年底可小批量出貨。專用型機器人（如焊接、農業應用等），因場域單純，發展速度較快。人型機器人方面，上銀供應滾珠螺桿、諧波減速器、軸承等關鍵零組件，客戶認證進度符合預期，預期人形機器人的商業化仍需一段時間。此外，上銀正開發行星式滾柱螺桿，專為人型機器人下肢等高負載部位設計，相較傳統滾珠螺桿能承受更大負荷，適用於關節模組，看好上銀在機器人領域的布局，未來可望成為營收成長的新動能。

亞光部分，因切入機器視覺領域，亞光也被視為機器人概念股，法人看好數位相機、瞄準器、無人機／運動相機、手機稜鏡四大板塊的成長動能，帶動亞光營收成長，目前預期車用鏡頭今年表現持平，機器人產品尚在試作階段，目前營收貢獻不大。

權證發行商表示，投資人若看好上銀與亞光後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的相關認購權證入手，透過權證以小金搏大利。