華邦電、群聯 四檔聚光

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照

記憶體族群傳出漲價消息，帶動相關個股成為盤面亮點。發行券商指出，看好記憶體族群後續表現的投資人可以留意連結華邦電（2344）、群聯（8299）等股的相關權證。

法人指出，目前DRAM產業需求僅有AI Server好，中國政策補貼則有助於改善手機以及消費性電子短期需求，美國關稅政策則帶動DRAM提前備貨。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在產業供給方面，三大廠擴大資本支出主要用於增加HBM和DDR5產品供給，並減少對於DDR3/DDR4/LP DDR4生產，產業庫存水位持續去化。

受惠於美國關稅帶動提前拉貨，以及減產效益顯現，集邦將傳統型DRAM價格由季減0~5%上修至季漲3~8%。儘管三大廠停產DDR3並持續減產DDR4產品，且美國對等關稅4至6月空窗期雖驅使客戶提前備貨，第2季出現急單效應，但下半年可能因全球總體經濟受衝擊而拖累終端裝置銷售，下半年華邦電的旺季效應值得觀察。

法人指出，群聯自主研發AI運算服務aiDAPTIV+，整合SSD的AI運算架構，實現HBM、GDDR記憶體與成本效益更高的快閃記憶體之間的動態資源調配，有效降低硬體支出，同時大幅減少模型訓練對昂貴且耗電GPU顯示卡的需求。

企業級SSD短期在調整階段，但仍為長期營收成長的重要來源。下半季NAND FLASH價格開始回升，價格上漲帶動毛利率提升，有助於群聯獲利表現。

權證發行商建議，看好華邦電、群聯可買進價外20%與價內10%以內、距到期日60天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

快閃記憶體 群聯

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