期貨商論壇／永續期 避險優選

近期聯準會決議政策利率不變，會後主席鮑爾談話卻帶來不同氛圍。他坦言，雖經濟數據如消費者信心、企業活動略顯疲弱，但就業、消費仍具韌性，因此目前沒有急於降息的迫切性。

市場解讀此番言論偏向鷹派，投資人對降息時點的預期延後。交易員目前多認為首次降息可能落在6至7月間，9至10月為第二次，年底或2026年初再降一次，意味聯準會將持續觀察經濟數據及通膨趨勢，避免因短期波動而過早行動。

近期新台幣兌美元匯率快速升值，由於台灣長期以來累積大量貿易順差，加上保險業的美元資產配置策略，使得匯率走勢與國際資本流動緊密連動，但整體金融體系並未出現槓桿過高的跡象，不至於引發系統性風險。市場普遍認為，對基本面影響有限，後續仍需觀察資本市場反應與政策調整。

面對利率與匯率變動所帶來的資產價格波動，投資人可適時檢視自身的資產配置與風險承受能力。若有避險需求，不妨考慮透過期交所推出的「臺灣永續期貨」進行調整。該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，成分股涵蓋半導體、金融、傳產等產業，與加權指數具高度關聯性，資金運用靈活多元。需留意期貨槓桿效應，建議妥善控管風險與資金部位，避免過度曝險。

（統一期貨提供）