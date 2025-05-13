期貨商論壇／半導體30期 吸睛

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

美英達成雙邊貿易初步協議後，全球貿易緊張局勢出現緩解，為美國總統川普宣布對等關稅政策後，首度與其他國家達成協議，進而推動市場對美國與其他國家談判取得進展的樂觀情緒。

此外，中美發表聯合聲明，中國將把對美國商品關稅稅率從125%降至10%、美國將把對中國商品加徵關稅從145%降至30%，帶動國際股市持續回升，顯示貿易戰最嚴峻的時期或許已經過去，若接下來美國能陸續與各國來達成貿易協議，市場信心有望持續獲得提振，帶動資金進進一步回流股市。

美國商務部近日證實，川普政府計劃修改半導體貿易限制，包含撤銷前總統拜登對AI晶片出口制定的三級管制。拜登卸任前制定AI擴散規則，將全球國家分為三大類，該規定原定於5月15日正式生效，不過，川普政府將不會執行此擴散規則，並且正積極研擬新辦法，將以更簡單的規則取而代之，政策轉向也讓輝達等晶片股暫時鬆口氣。

隨著大盤持續走揚，半導體30期貨近期震盪走高，將挑戰回補川普關稅缺口，不過，仍須留意美國半導體關稅目前仍未公布，對台灣半導體產業後續影響不確定性仍高，台積電（2330）雖然有能力將成本轉嫁給客戶，但其他不具轉嫁能力的半導體供應鏈恐面臨威脅，市場情緒恐進一步影響指數走勢。

（凱基期貨提供）

半導體 美國商務部 關稅

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