台指期 震盪走強格局

台股昨（12）日隨美中貿易談判出現進展，市場投資情緒回溫，呈開高走高格局，終場加權指數上漲214點、漲幅1%、收在21,129點，且在收盤後，中美發表聯合聲明，將雙方關稅大幅下降，激勵台指期夜盤強彈大漲，市場預期將有助今日現貨市場走勢。

在昨日正常交易時段中，台指期上漲221點、至21,066點，逆價差為63.54點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,911口至3,022口，其中外資淨空單增加3,476口至36,747口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少2,737口至7,086口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為200餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在20,500點；月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在14,700點。全月未平倉量put/call ratio值由0.91上升至1.02，VIX指數下降1.26至26.88；外資台指期買權淨金額2.8億元、賣權淨金額0.27億元，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，在台指期正常交易時段中，技術面上，觀察美中聯合聲明、關稅戰有落幕跡象中，有助行情震盪走強，但短線仍待量能明顯放大回升後，方能往上突破季線位置。

元富期貨指出，中美貿易談判取得進展，台指期昨日開高走高，早盤在向上拉抬後，市場消化利多消息，加上逢高獲利了結，盤中震盪拉回，終場以小紅K作收。目前指數沿著5日均線向上走升，在下檔均線逐步向上墊高支撐，加上中美發表聯合聲明，關稅戰可望降溫下，短線震盪過後，有機會挑戰季線。