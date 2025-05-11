奇鋐、富世達 權證四檔風光

台股上周五（9日）大漲，挑戰因川普關稅政策引發的跳空缺口，而個股方面，奇鋐（3017）、富世達（6805）各擁題材，股價表現亮眼，發行券商建議，對於奇鋐、富世達偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，輝達（NVIDIA）AI伺服器、AWS TR3、MetaMTIA等產品陸續導入水冷散熱架構，水冷仍是未來趨勢，且因水冷伺服器高度不利於風扇氣流，水冷零組件用量提升，技術難度也一併增加，後續散熱族群有望持續受惠。

奇鋐展望第2季營收季增5%至10%，主因GB200出貨跳升推動液冷營收持續擴張。

奇鋐在GB200伺服器中是Cold Plate唯二供應商，並且是交換器Switch Tray的唯一Cold Plate供應商，且因競爭對手良率問題較大，讓奇鋐在水冷板供應份額大幅提升。

富世達4月營收8.51億元，月增3.7%、年增40.3%，累計今年前四月營收31.02億元，年增33.9%，整體業績表現持穩向上。隨摺疊機市場滲透率持續擴大，加上新機不斷推陳出新，致使手機軸承需求日益旺盛，帶動富世達業績點火向上。

法人認為，雖然目前折疊機占整體智慧手機仍不高，但成長速度相當驚人，而折疊機中的可折式面板與軸承為主要零組件，約占整體成本三至四成，估計折疊機市場崛起後，富世達將受惠最深。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。奇鋐相關權證包括奇鋐元富49購05（086197）、奇鋐群益48購06（072524）；富世達相關權證有富世達元富4A購02（079020）、富世達中信4A購02（078830）。