全民權證／川湖 挑逾三個月

伺服器滑軌廠川湖（2059）近日法人點名有機會入列MSCI新一季度調整的成分股，川湖在法說會指出，第2季將持平或小幅優於第1季，能見度未變，2026至2028年將穩定成長，股價有表現空間。

MSCI預計台北時間14日公布半年度調整結果。法人認為，以4月底來看，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股中，考量市值變化及落後成分股抽換，其中川湖的市值排名跳升至59名，估計此次在季度調整中獲納入成分股的機會較高。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，如川湖統一52購04（071446）、川湖凱基54購01（079582）。（統一證券提供）

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