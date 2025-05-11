全民權證／群聯 兩檔動能強

群聯（8299）4月營收60億元，月增5.4%，年增16.4%；雖然部分美國客戶授關稅影響而放緩5、6月的需求，但預期二至三個月後訂單恢復成長。

AI走向邊緣裝置趨勢增加存儲需求，NAND Flash市場下半年將轉強。雖新台幣每升值1元，對營收影響約3%，但NAND Flash漲價，可抵消升值壓力。

PCIe Gen4控制IC已打入四家原廠供應鏈。7奈米PCIe Gen5產品第1季出貨，控制IC及自家SSD模組估下半年取得全部PC OEM客戶訂單。PCIe Gen4/5控制IC也打入全球最大GPU業者的AI邊緣裝置，6月交貨。

投資人可挑選價外15%以內相關權證，如群聯中信4B購01（733053）、群聯群益4C購02（732954）。（中國信託證券提供）

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