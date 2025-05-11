全民權證／長榮 押價內外15%
長榮（2603）第1季合併營收1,099.99億元，年增24.1%，4月因關稅政策影響，表現稍有衰退，但累計今年前四月營收1,399.7億元，年增16.2%。
法人分析，長榮4月跨太平洋線貨量少四至五成，5月將和4月相同，陸到美貨量少六至七成，東南亞目前急單不明顯，航商透過空班、滑班，船舶挪到南美航線，預期貨量延遲並非取消，全年貨量不會衰退。
法人表示，美國航線部分，5月預期貨量有所衰退，雖然紅海因素繞道持續，但隨著供給增加，關稅影響運送需求，運價即使漲價續航力也不足。
投資人可買價內外15%、距到期日逾90天權證，如長榮永豐53購01（069812）、長榮統一4B購01（041132）。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言