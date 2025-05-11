全民權證／長榮 押價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

長榮（2603）第1季合併營收1,099.99億元，年增24.1%，4月因關稅政策影響，表現稍有衰退，但累計今年前四月營收1,399.7億元，年增16.2%。

法人分析，長榮4月跨太平洋線貨量少四至五成，5月將和4月相同，陸到美貨量少六至七成，東南亞目前急單不明顯，航商透過空班、滑班，船舶挪到南美航線，預期貨量延遲並非取消，全年貨量不會衰退。

法人表示，美國航線部分，5月預期貨量有所衰退，雖然紅海因素繞道持續，但隨著供給增加，關稅影響運送需求，運價即使漲價續航力也不足。

投資人可買價內外15%、距到期日逾90天權證，如長榮永豐53購01（069812）、長榮統一4B購01（041132）。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

貨量 長榮

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