文曄、啟碁 權證瞄準長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

文曄（3036）及啟碁（6285）近期股價相對展現強勢，業績仍具成長性，權證發行商表示，可挑長天期相關認購權證短線操作。

文曄2025年第1季營收2474.2億元，季減6%、年增28%；毛利率4.6%季增0.5個百分點、年增2個百分點，高毛利率產品比重提升，每股純益2.4元。

顧能（Gartner）最新預估，全球半導體市場今年成長率11.8%，因2024年基期較高，其中ASSP、Memory、MCU上修，Analog則略有下修，而半導體不含記憶體市場2025年成長率預估為11.2%，相比上一次的預估12.6%上修。預估今年各應用別皆將會成長，其中資料中心增加26%、車用增加11%、工控增加6%，帶動整體半導體需求成長。

文曄的工控業績第2季將延續第1季趨勢，季增10%以上；通訊在AI伺服器帶動光通訊需求之下，預估季增10%左右，光通訊產品主要歸類在Networking中；資料中心預估季增中高個位數；PC因進入旺季，預估季增大於10%；消費性進入旺季，季增10%。連結文曄的相關權證包括文曄元大49購02（075838）、文曄群益49購02（076486）。

啟碁第1季營收283.6億元，季增1.5%、年增10.9%，主因車用、網通訂單較佳；稅後純益9.18億元，季減9.8%、年增22.3%；每股純益1.92元。

啟碁新產品推出將帶動今年下半年營運成長。預估上半年及下半年營收比重為45：55，連網家庭產品在下半年才有較佳表現。

啟碁相關權證有啟碁元大4A購02（067173）、啟碁永豐4A購01（073027）。

啟碁 文曄

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