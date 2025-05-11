臻鼎、華通 權證認購搶鏡

台灣電路板協會（TPCA）報告顯示，今年台灣PCB產業受惠人工智慧（AI）伺服器、高效運算與邊緣AI等應用驅動，材料與設備產業則因高階製程與東南亞PCB新產能啟動，預估今年台灣PCB產業總產值1.29兆元，年增5.8%，臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等個股受惠。

法人分析，AI伺服器、電動車應用為PCB業主要成長動能，HDI與HLC受惠AI伺服器出貨成長與規格升級，成長幅度明顯，去年全球PCB產值809億美元，年增7.6%。AI伺服器與電動車成長動能不減，預估今年全球PCB產值854億美元，年增5.5%。

據Prismark統計，臻鼎自2017年至2024年連八年蟬聯全球最大PCB製造商。臻鼎4月合併營收135.89億元，月減5.7%，年增22.9%，為歷年最旺的4月；今年前四月合併營收達536.71億元，年增23.2%，為同期最佳。

展望未來，臻鼎指出，將持續強化全球布局及營運韌性，並鎖定IC載板、邊緣AI、AI伺服器、光通訊等關鍵應用領域，力拚2025全年營收再創新高，持續維持高於產業平均的成長表現。

HDI大廠華通受惠於客戶積極拉貨，4月營收達65.01億元，創下歷年同期新高，前四月累計營收也創同期歷史新高。此外，華通董事會8日通過今年第1季財報，單季營收167.3億元，年增7.54％，毛利率17.17%，年增3.04個百分點，稅後純益13.13億元，年增32.28%，每股稅後純益（EPS）1.1元，營收及獲利皆創同期歷史次高。

權證發行商表示，投資人如看好臻鼎-KY、華通等個股投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，連結臻鼎-KY的相關權證包括臻鼎凱基4A購02（067683）、臻鼎統一49購02（056016）；華通相關權證有華通凱基4C購02（080043）、華通群益4B購01（057573）。