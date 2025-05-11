黃金期 高檔整理

經濟日報／ 記者周克威整理

美國即將公布晶片關稅以及近期美國債券波動大，使得避險資金轉移到黃金資產，使黃金期貨維持在高檔整理，後續若能突破4月高點位置，盤勢將有機會再度向上走揚。不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

近期印度對巴基斯坦領土發射飛彈以及無人機進行攻擊，隨後巴基斯坦採取報復行動，對印度進行飛彈攻擊，若緊張局勢大幅升溫的情況下，將可能會引發核武戰爭。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至8日為止，黃金持有量為939.6公噸，雖較上個月持有量小幅下降，持有量仍然維持近二年以來的高部位，顯示出法人持續樂觀看待黃金價格的後續表現。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，雖非商業交易人今年2月來偏向站在賣方，不過黃金價格依舊居高不下，顯示出非商業交易人偏向逢高獲利了結出場，待非商業交易人重新站回買方時，預估將有機會帶動黃金期貨價格再度走揚。

從技術面來看，黃金期貨價格4月中旬創下歷史新高點後，賣壓出籠，一度回測月線，然而就今年走勢來看，黃金期貨價格回測月線後，皆有買盤進場，加上日前印度及巴基斯坦衝突使價格止跌反彈，上周金價處於高檔。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

巴基斯坦 期貨交易 金價

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