目前台股重返月線，儘管全球對等關稅風暴尚未平息，半導體關稅議題也尚未明朗化，但市場期待台股520慶祝行情，留意行情加溫下，政策加持受惠的股票期貨族群，如台積電（2330）股期可望領先表態。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普宣布，美國與英國已達成「突破性」貿易協議，為川普政府祭出高額「對等關稅」政策以來，首個落實的雙邊成果。

英美雙方同意，美國將取消對英國鋼鐵與鋁產品的25%關稅，汽車部分，英國每年可輸美最多10萬輛汽車，適用10%稅率，遠低於先前的27.5%，市場認為這項協議可能成為美國後續貿易談判的樣板，帶動投資人樂觀情緒升溫。

更令市場關注的是美中在瑞士展開高層貿易會談，是川普掀起的關稅戰後中美的破冰舉措，令市場期待可能是解決擾亂全球經濟的貿易戰的第一步。

中美關稅戰近期稍顯降溫，激勵台積電近期股價上漲，人工智慧（AI）相關類股表現強勢，台股回彈月線以上，但台積電反彈後遇壓震盪，顯示關稅變數不免仍影響市場追價信心，投資人關注川普政府和各國關稅協商能否降低對經濟及金融市場衝擊，可留意台積電個股期貨有機會補漲，可搶短因應，並應持續保持資金彈性。（富邦期貨提供）

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