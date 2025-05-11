台指期 短線多方架構

股期雙市上周五（9日）同步走揚，台指期上漲270點收20,848點，逆價差67.04點，惟國際政經變數仍多，外資淨空單增加3,251口至33,271口。期貨商表示，台股波動率走低態勢不變，仍屬W底多方型態，短線拉回仍可樂觀操作。

台股上周五呈開高走高格局，電子權值股領軍上攻，其中台積電大漲逾3%，終場指數上漲371點、漲幅1.8%，收在最高點20,915點，累計全周上漲127點。

期貨市場方面，台指期上漲270點至20,848點，三大法人淨多單減少2,712口至4,933口，其中外資淨空單增加3,251口至33,271口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,147口至9,823口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權OI增量不增反減。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在18,200點； 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在14,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84上升至0.91，VIX指數下降2.8至28.14；外資台指期買權淨金額2.33億元、賣權淨金額0.32億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，與台股最為相關的半導體關稅細節尚未公布細節，另外美國財政部長及中國國務院副總理雙方於瑞士進行談判，投資人須留意談判結果及半導體關稅細節。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈保守態勢，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股波動率走低態勢不變，目前仍屬W底多方型態，短線拉回仍可樂觀操作。

元富期貨認為，台指期上周五開高走高，早盤受市場觀望影響，指數於平盤附近震盪，隨後在台積電向上走升，帶動指數上漲收紅，終場以紅K棒作收。目前指數維持在5日均線之上，日K連二紅，且下檔均線逐步向上墊高，形成下檔支撐，短線震盪過後有機會挑戰季線。