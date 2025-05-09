全民權證／上銀 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理

上銀（2049）第1季因農曆年後中國地區的拉貨動能不如過往，壓抑業績成長動能，包括線性滑軌、滾珠螺桿等產品訂單多以急單為主，訂單能見度約1.5~2個月，此現象與目前川普關稅政策不明朗有關。

不過法人看好隨川普關稅政策塵埃落定，以及中國內需刺激政策持續落地後，製造業需求有望在下半年顯現。在機器人產品營收方面，半導體產品持續隨客戶擴產時程供貨，加上下半年即將發表物流機器人新品，預期將導入北美物流客戶，估將帶動上銀全年營收年增11.8%至272.5億元，毛利率約31.5%，每股純益（EPS）約8.1元、年增46.2%。

看好上銀後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期200天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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