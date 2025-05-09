全民權證／亞航 選逾四個月

亞航（2630）第1季稅後純益0.3億元，季增8.36%，年減21.99%，每股純益（EPS）0.14元，受惠軍工產品穩定出貨，獲利穩健。

雖然亞航今年商規與軍規營運僅能維持高檔水準，但無人機新業務成為第一家取得中科院授權的中型無人機複材機體製造技術資料廠商，提高未來無人機製造、維修標案取得機會。未來台灣國防重點已轉向無人機等國防產品，加上國軍當前僅亞航先前得標銳鳶二代進入試產階段，隨特別預算投入，有望帶動新一輪銳鳶二代等軍用軍規無人機進入量產，亞航在軍用軍規無人機具領先地位，有利取得新無人機訂單，貢獻未來營運。

看好亞航後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供）

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