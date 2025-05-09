全民權證／緯穎 挑價內外15%
緯穎（6669）受惠美系大型雲端服務提供商（CSP）維持強勁資本支出，加上第1季財報繳出亮麗成績單，股價沿5日線持續盤堅向上，並收復所有均線。
法人指出，微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜等大型CSP業者第1季資本支出年增62%，並同步釋出對人工智慧（AI）投資正面看法，且隨AI需求逐漸滲透至企業、政府、主權國家基金，其他大型專案將持續添增緯穎等相關供應鏈營運動能。緯穎第1季每股純益（EPS）52.7元，優於預期，改寫單季歷史新高，法人預估第2季營收可望季增中高個位數百分比，並上修全年財測目標，獲利成長幅度接近五成。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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