智邦、華星光 四檔吸睛

智邦（2345）、華星光（4979）近期走勢強勁，主要未來營運仍具成長性，但因盤勢易波動，權證發行商表示，建議挑選價內外15%以內的中長天期認購權證參與操作。

智邦今年第1季受惠於客戶包括400GbE與800GbE等高階交換器，以及AI加速卡等產品需求強勁，助益營收在淡季仍達428億元，季增9.7%，年增127%。毛利率20.1%則部分受到產品組合與匯率影響。第1季每股純益（EPS）9.17 元，創單季歷史新高。

智邦的企業客戶需求於今年第2季可開始回升，高階交換器與AI加速卡業務需求也將持續增加，第2季營收可望上調。由於近期新台幣升值顯著，法人調整毛利率預估至 18.7%。近期由於客戶將Trainium 3產品設定於2026年量產，因此對於既有的Trainium 2版本與2.5過渡版本的AI加速卡需求反而更趨積極。

智邦在AI加速卡業務維持產業地位，在高階交換器領導地位也未變，2025至2026年800GbE交換器將持續挹注營收向上，而伺服器機櫃相關產品則可望成為未來潛在的營收上檔。

華星光第1季合併營收10.67億元，季增1.8%，年增62.63%，受惠客戶需求增加，模組及連續光波雷射（CW Laser）訂單暢旺，營收創逾九年來新高。第1季累計至本期止歸屬於母公司業主淨利為2億1,344萬6千元，EPS為1.52元。

為因應強勁的DCI需求，華星光已積極規劃擴廠，預期將於今年下半年投產，另一方面，負責矽光CW Laser後段製程同樣也因為 EML雷射晶片缺料關係而使需求大增。此外，華星光將迎來轉單，挹注營運。