鈊象、欣銓 押中長天期

台股在美國總統川普關稅政策影響下，行情持續震盪，市場對後市也莫衷一是，法人看好今年營運前景的鈊象（3293）、欣銓（3264）等，權證券商指出，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與業績成長股走勢。

鈊象受惠於東南亞市場持續提升，市場預估第1季營運、毛利率皆呈季、年雙增，主要是高毛利率的遊戲授權營收比重提高，優化產品組合，歸屬於母公司稅後純益為26.3億元，季增2.1%、年增28.9%，估單季每股純益（EPS）為9.3元。

分析師指出，鈊象今年第1季東南亞營收比重已高於50%，遊戲消費力道強勁，且拓展至南亞市場代理商，整體而言，東南亞仍具有相當成長空間。歐美市場部分，美洲市場成功拓展更多代理商，且加拿大執照送審中，有機會於今年取得，美洲的TadaGaming平台營收也於今年第1季開始貢獻。

歐洲市場則透過公司的遊戲供應商B2B品牌Tada Gaming平台做推廣，替代理商開發在地化博弈相關遊戲，透過送審新產品和拓展新的國家執照以擴大市場占有率。今年瑞典和英國執照送審中，若成功取得執照，成長空間可觀，歐美市場預計將成為2026年主要成長動能

欣銓受惠於對等關稅談判延後，加速客戶提前備貨，帶動需求回溫，訂單能見度延伸至第2季底，在客戶訂單增加下，市場預估產能利用率將較上季成長，毛利率也將優於第1季，單季EPS為1.3元。

市場法人看好欣銓今年營收有望逐季成長，即便第2季因關稅提前拉貨效應，第3季在AI、HPC及車用晶片需求支撐，營收可望持穩，下半年雖有不確定性因素，但預估全年EPS仍將成長至5.5元。