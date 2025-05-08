市場賣出籠 台指期夜盤跳水後、拉回平盤震盪

台指期夜盤8日下午3點開盤走勢呈現盤軟格局，衝高後拉回震盪。截至晚間10點整，台指期報20,571點，小跌7點、跌幅0.03%，其間指數最高來到20,647點，最低下探至20,515點，高低差132點。

台指期8日夜盤以20,561點開出，初盤多頭一度推升行情走高，惟上攻至高點20,647點後遭遇明顯賣壓，指數快速向下拉回，最低一度下探至20,515點。

雖隨後買盤進場，指數回穩至20,570點附近，接近於平盤震盪，截至晚間十點，盤中呈現反彈無力、走勢壓抑的格局。

從技術面觀察，台指期夜盤高點未能有效突破前高（5月5日的20,900點），加上盤中高檔快速壓回，顯示上檔壓力沉重，亦為多空交戰激烈之跡象。

其中，KD指標的K值與D值6日出現死亡交叉，8日向下開口逐步擴大中；整體來看，目前盤勢進入橫向震盪整理，短線仍需觀察能否有效守穩20,500點關卡。

期貨分析師指出，在指數反彈乏力、上攻受阻情況下，建議短線操作以高出低進、區間來回因應，並關注美股後續表現及國際股市風向變化，作為夜盤交易的重要參考。

另外，美國第1季勞動生產力大幅下降，但薪資大幅上升，傳遞出經濟成長減弱、通膨可能升高的訊號。目前國際間不確定因素仍多，加上匯市波動劇烈，持續影響投資人信心，短線指數維持區間整理機率較高。