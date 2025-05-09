期貨商論壇／原油期 上檔有壓

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決議6月進一步增產，且成員國未來可能進一步擴產以懲罰超產國，油價持續面臨供給增長壓力。期貨法人預期，短線油價上檔有壓，並可能持續在月線及4月盤中低點附近區間震盪。

國泰期貨分析師李修豪表示，美國有機會與其他國家陸續達成貿易談判協議，為利多油價。

5月OPEC+會議宣布6月起將每日額外增產41.1萬桶原油，連續第二個月增產，此前因部分國家未能遵守減產協議而關係緊張，沙烏地阿拉伯更警告超產國，除非這些國家遵守產量目標，否則沙國將進一步增產石油，同時也考慮完全取消每天220萬桶減產量，使WTI輕原油5日一度接近回測對等關稅宣布後的盤中低點。

不過，隔日油價即出現較大幅度反彈，推測一部分原因為OPEC+可能擴大增產在4月下旬即有相關消息，此前市場已反應部分利空，因此會議結果出爐後投資人回補空單。

觀察近期經濟數據，4月非農就業新增人數17.7萬人，高於市場預期，失業率仍持平在4.2%，顯示美國就業市場及經濟穩定；國際情勢部分，美中貿易戰雖未出現實質進展，但陸續釋出對話訊號，緊張關係有望緩和，也對油價構成支撐。

截至2日當周，商業原油庫存減少203.2萬桶，減幅大於市場預期，為連續第二周下降，整體來看美國原油庫存仍然穩健。（國泰期貨提供）

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