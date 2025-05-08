快訊

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

全民權證／AES-KY 選價內外5%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

AES-KY（6781）第1季每股盈餘（EPS）9.7元，季增14%、年增79%。第1季營收季增8%、年增49%，主要由美國通用伺服器與ASIC AI伺服器BBU需求所推動，使該季BBU營收比重持續高於60%。

4月營收13.06億元月增9%、年增75%。AES-KY是合格的BBU供應商，將受惠AI伺服器BBU需求成長，AI伺服器功率密度不斷提高、推升BBU容量密度與ASP上升的趨勢。今年下半年將有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。美國關稅的影響有限，若有額外關稅成本將轉嫁客戶，且採用其LEV的電動自行車品牌主要銷往歐洲。

權證發行商建議，看好AES-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品入手。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 營收

延伸閱讀

台達電 兩檔聚焦

期貨商論壇／光寶科期 後市俏

泓德能源海外傳捷報 喜獲日本儲能標案

逆勢收高電子股 聚光

相關新聞

台指期 轉為正價差

股期雙市昨（8）日指數走勢分歧，集中市場加權指數小跌3點，收20,543點；但台指期上漲198點至20,575點，正價差...

期貨商論壇／台達電期 擁利多

台達電（2308）將受惠人工智慧（AI）伺服器帶動的高效電源與散熱需求、車用與儲能系統的布局深化，以及穩健財務結構與全球...

期貨商論壇／原油期 上檔有壓

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決議6月進一步增產，且成員國未來可能進一步擴產以懲罰超產國，油價持續面臨供給增長壓力...

台光電、雙鴻 四檔風光

台光電（2383）、雙鴻（3324）在業績表現亮眼且後續仍具發展性之下，法人買盤積極，權證發行商表示，可挑中長天期的相關...

指數型ETF 押三個月

美國總統川普拋出對等關稅90天豁免期，各國積極展開協商談判，政策態度的軟化也舒緩市場擔憂情緒，帶動美國、台股反彈。法人建...

全民權證／聯發科 兩檔放電

聯發科（2454）受惠AI與車用成為雙成長引擎。法人預估，聯發科2025、2026年每股純益（EPS）約為73.35與8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。