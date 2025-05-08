全民權證／AES-KY 選價內外5%
AES-KY（6781）第1季每股盈餘（EPS）9.7元，季增14%、年增79%。第1季營收季增8%、年增49%，主要由美國通用伺服器與ASIC AI伺服器BBU需求所推動，使該季BBU營收比重持續高於60%。
4月營收13.06億元月增9%、年增75%。AES-KY是合格的BBU供應商，將受惠AI伺服器BBU需求成長，AI伺服器功率密度不斷提高、推升BBU容量密度與ASP上升的趨勢。今年下半年將有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。美國關稅的影響有限，若有額外關稅成本將轉嫁客戶，且採用其LEV的電動自行車品牌主要銷往歐洲。
權證發行商建議，看好AES-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品入手。（元富證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言