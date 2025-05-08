全民權證／AES-KY 選價內外5%

AES-KY（6781）第1季每股盈餘（EPS）9.7元，季增14%、年增79%。第1季營收季增8%、年增49%，主要由美國通用伺服器與ASIC AI伺服器BBU需求所推動，使該季BBU營收比重持續高於60%。

4月營收13.06億元月增9%、年增75%。AES-KY是合格的BBU供應商，將受惠AI伺服器BBU需求成長，AI伺服器功率密度不斷提高、推升BBU容量密度與ASP上升的趨勢。今年下半年將有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。美國關稅的影響有限，若有額外關稅成本將轉嫁客戶，且採用其LEV的電動自行車品牌主要銷往歐洲。

權證發行商建議，看好AES-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品入手。（元富證券提供）

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