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期貨商論壇／台達電期 擁利多

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

台達電（2308）將受惠人工智慧（AI）伺服器帶動的高效電源與散熱需求、車用與儲能系統的布局深化，以及穩健財務結構與全球產能調配能力。期貨法人表示，台達電短期受關稅政策與地緣政治風險影響，但憑藉靈活調整能力與全球客戶基礎，預期全年仍將維持雙位數成長。

台達電第1季營收達1,189.19億元，年增30.25%，單季與單月營收皆創下歷史新高，顯示傳統淡季中仍具強勁動能，看好第2季在提前拉貨及AI伺服器動能加持下，營收將進一步成長，全年維持雙位數成長目標。

AI伺服器為核心成長動能，隨輝達GB200伺服器平台量產出貨，認證供應商台達電在機架式電源、液冷散熱模組（CDU）、電源櫃等AI資料中心基礎設施的布局愈發完整，預期2025年AI相關產品營收將占比突破20%。目前AI電源產品已占總營收21%、散熱產品67%、備援電池模組（BBU）占23%。

雖然關稅與地緣風險為短期不確定因素，目前仍在90天豁免期內，造成客戶提前拉貨，但關稅一旦恢復，恐壓抑下半年訂單動能。儘管台達電全球布局已久，中國產能占比仍高達50%。

台達電強調，美國雖占整體營收逾三分之一，但考量生產成本過高，暫無在美擴廠計畫，將持續強化泰國、印度等地產能以彈性因應政策變化。

因此，短期影響可控，但仍需密切關注美國後續政策走向。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 台達電 營收

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