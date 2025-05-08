全民權證／貿聯 瞄準逾150天

貿聯-KY（3665）受惠AI相關產品占營收比重提高，AEC（主動式電纜線）需求強勁，第2季營收將呈現季增、年增的雙增態勢。

法人表示，貿聯-KY已於首季末供應輝達GB200 AI伺服器電源線和內部纜線給雲端服務供應商（CSP）客戶，高效能運算將成為成長主力。加上年底800G AEC產品可望開始量產，使得AI相關產品今年占營收比重將達兩位數百分比。此外，貿聯在全球擁有逾30座廠區，包括美國廠（加州和密西根州），因此美國對等關稅對貿聯的衝擊有限，貿聯並可協助客戶調整產能，將關稅影響降到最低。

權證發行商表示，看好貿聯-KY的投資人可挑選價內外10%以內、150天期以上的權證，參與個股行情。（兆豐證券提供）

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